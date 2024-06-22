Van'da korkutan kaza! 14 kişi yaralandı

İlk gelen bilgilere göre, kaza Erciş Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi.Sürücüleri bilinmeyen 01 YE 857 plakalı otomobil ile 38 PS 565 plakalı otomobil çarpıştı.Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.