Uyarıları dinlemediler! Tam 4 kişi...

Samsun Valiliği artan rüzgar nedeniyle vatandaşlara ‘Denize girmeyin' uyarısında bulunmuştu. Kolluk kuvvetleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar da megafon ve hoparlörler ile sahildeki vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunurken, sabahın ilk saatlerinden itibaren boğulma ihbarları yapıldı.Dalgalı denize aldırmayan ve çoğunluğunu şehir dışından gelen insanların oluşturduğu 4 kişi farklı mevkilerde boğulma tehlikesi geçirdi.Atakum ilçesinde farklı bölgelerde boğulma tehlikesi geçiren 2'si kadın toplam 4 kişi vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarılarak sahile çıkartıldı.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar, ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Boğulma vakalarına şahit olan vatandaşlar İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına yaptıkları açıklamada, boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşları kendilerinin çıkarttıklarını söyledi.