Antalya'da tatil yoğunluğu: Bayramda tam...

Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar tatil beldelerine akın etti.Vatandaşların tercih ettiği kentlerden biri de her yıl binlerce kişiye ev sahipliği yapan Antalya oldu.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Antalya'da yaşanan yoğun trafiğe ilişkin verileri açıkladı.1 milyon 20 bin civarında araç Antalya'mıza giriş yaptıAçıklanan verilere göre; okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, Antalya'ya yaradı.Türkiye'nin birçok bölgesinden Antalya'ya gelen tatilciler, sahilleri doldurdu. Antalya'nın tüm araç giriş noktalarında araç hareketliliği 1 milyonu aşarken, 1 milyon 20 bin civarında araç girişi olduğu öğrenildi.Antalya'daki otobüs terminallerinde de hareketlilik bayram boyunca devam etti.Açıklanan verilere göre; terminallerden yaklaşık 100 bine yakın nüfus hareketi oldu.Antalya Havalimanı'nda ise arife günü ve bayram boyunca 4 bin 300'e yakın uçak trafiği meydana geldi. Arife gününden itibaren kente 4 milyona yakın insan yine Antalya'ya iniş yaptı.Antalya'da bayramdan sonra yine esas yoğunluğun ise hafta sonu yaşanması bekleniyor.