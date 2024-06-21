Sivas’ta yolcu otobüsü şarampole indi: Çok sayıda yaralı var

Sivas’ın İmranlı ilçesinde şarampole inen yolcu otobüsünde ilk belirmelere göre 21 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.15 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole indi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenildi.