Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde şok iddia: 13 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını çekip…

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kıyma makinesi cinayeti ile sarsıldı! Kan donduran olay, Mehmet Taşpınar'ın 13 yıldır birlikte yaşadığı Güllü Çolak bulmak için programa katılmasıyla ortaya çıktı!Güllü Çolak'ın yeğeni, 'Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden geçirdiler!' sözleri üzerine izleyiciler şoka uğradı! Kan donduran olayda öldürülen kişinin kim olduğu ve yaşananlar araştırılırken Güllü Çolak ve sevgilisi Mehmet Taşpınar suçlamaları yalanladı.Programın bugünkü bölümünde Güllü Çolak, Mehmet Taşpınar hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki yer yerinden oynadı. Güllü Çolak, Mehmet Taşpınar'ın köylerindeki 13 yaşındaki bir kız çocuğunun müstehcen fotoğrafları üzerinden ailesini tehdit ettiği açıkladı!Çolak, 'Mehmet Taşpınar küçük kızı 'Eğer bana fotoğraf atmazsan yeğenini öldürürüm!' diyerek tehdit etmiş. 'Ben fotoğrafları gördüm. Çocuğu kandırmış çırılçıplak fotoğraflarını çektirmiş. Ben Mehmet'e 'O kız kızın yaşında utanmıyor musun?' dedim. Kız annesinin yanında titriyordu. O insanları tehdit etti. Görüntüleri flash bellekte saklıyordu' ifadelerini kullandı. Yayına telefonla bağlanan aile çirkin iddiayı doğruladı.Güllü Çolak ayrıca Mehmet Taşpınar'ın evli olan bir başka kadını da tehditle hamile bıraktığını, çaresiz kadının kendini asarak hayatını sonlandırdığını açıkladı.Mehmet Taşpınar, 13 yıldır birlikte yaşadığı Güllü Çolak'ın 2 çocuğuyla beraber evden kaçtığı iddiasıyla programa katılmıştı. İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi sonrasında da satıldı. 10 bin TL gibi yüksek bir değeri olan makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 TL'ye elde çıkartıldı.Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, 2011-2012 yılları arasında Kahramanmaraş'ta doktorluk yaptığını belirterek, 'Güllü, Taner ve Cennet Çolak acile geldi. Cennet Çolak, çok kötüydü.Tansiyonu baya yüksekti bayılmıştı. Güllü Hanım, annesini kan tuttuğunu bu yüzden bayıldığını söyledi. Üstleri kan kokuyordu. Güllü Hanım sürekli gülüyordu. Bu yüzden psikiyatri kliğine gitmesini tavsiye ettim. Annesini de kan tutmasından dolayı psikiyatriste yönlendirdim' dedi.