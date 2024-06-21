Evdeki 2 cesedin sırrı! Yeni bilgiler ortaya çıktı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen (24) ve Muhammet Uzun (31) ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen (24) ile Muhammet Uzun'un (31) cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun'un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.
KAPICI FARK ETTİ
Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.
ŞOKE EDEN MANZARA
İçeri seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILDI
Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.
KOMŞULARIN İFADELERİ ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu.
SEVGİLİSİ BİR GÜN ÖNCE İLÇEYE GELDİ
Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
KAPICI FARK ETTİ
Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.
ŞOKE EDEN MANZARA
İçeri seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILDI
Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.
KOMŞULARIN İFADELERİ ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu.
SEVGİLİSİ BİR GÜN ÖNCE İLÇEYE GELDİ
Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.