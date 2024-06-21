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Beyaz Gazete
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Evdeki 2 cesedin sırrı! Yeni bilgiler ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen (24) ve Muhammet Uzun (31) ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Ekleme: 21.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Evdeki 2 cesedin sırrı! Yeni bilgiler ortaya çıktıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen (24) ile Muhammet Uzun'un (31) cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun'un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

KAPICI FARK ETTİ

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

ŞOKE EDEN MANZARA

İçeri seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Evdeki 2 cesedin sırrı! Yeni bilgiler ortaya çıktı

OTOPSİ YAPILDI

Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.


Evdeki 2 cesedin sırrı! Yeni bilgiler ortaya çıktı

KOMŞULARIN İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu.

SEVGİLİSİ BİR GÜN ÖNCE İLÇEYE GELDİ

Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.


Evdeki 2 cesedin sırrı! Yeni bilgiler ortaya çıktı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.