  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar: Minare evin üzerine düştü

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği cami minaresi bitişiğindeki evin üzerine düştü.

Ekleme: 21.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar: Minare evin üzerine düştüHazro ilçesine bağlı Sarıcanak Mahallesi'nde akşam saatlerinde, kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgarda mahalle camisinin minaresi, bitişiğindeki evin üzerine devrildi.

Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar: Minare evin üzerine düştü

Olayda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar: Minare evin üzerine düştü

Bölgeye sevk edilen Hazro Belediyesi'ne ait iş makinesi, temizlik çalışması yaptı.

Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar: Minare evin üzerine düştü

İlçeye bağlı Uzunçam mezrasında da ağaçlar gövdelerinden kırılırken bazı evlerin çatıları uçtu, tarladaki bir römork da devrildi.