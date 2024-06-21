Bkana Koca duyurdu! Diyarbakır'daki yangın faciasında can kaybı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'daki anız yangını faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.Bakan Koca yaptığı açıklamada; "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi." ifadelerini kullandı.Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 4'ü entübe 5 hastanın yoğun bakımda olduğunu aktaran Koca, Şanlıurfa'da da bir hastanın entübe olarak tedavi gördüğünü aktardı.Yangınlar nedeniyle olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirildiğini belirten Koca, yangınların ilgili birimler tarafından söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.Adalet Bakanı Y Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.