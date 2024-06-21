Bayram tatilinde acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde trafikteki acı bilançoyu açıkladı.Son 24 saatte meydana gelen 668 trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı.Bayram tatili boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a, yaralıların sayısı ise 7 bin 683'e yükseldi.Dönüş trafiği başlamışken, can kaybının en çok artış yaşandığı gün oldu.