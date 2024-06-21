Bayram bitti dönüş çilesi başladı! İşte yollarda son durum

Ülke genelinde 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde bayramın bitmesinin ardından tatilcilerin, yaşadıkları kentlere dönüşleri sürüyor.Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı. Bayram tatilinin 7’nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.TRAKYA'DAN İSTANBUL YÖNÜNE ARAÇ YOĞUNLUĞUTatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilciler, dün başlattıkları evlerine dönüşleri bugün de sürüyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesini beklediklerini kaydetti.