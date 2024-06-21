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Azerbaycan'dan erken seçim kararı! Meclis’te onaylandı: Aliyev’e başvurulacak

Azerbaycan Milli Meclisi’nde "Parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimlerin iki ay öne alınması" önerisi görüşüldü. Yeni Azerbaycan Partisinin önerisi, diğer partiler ve bağımsız milletvekillerince de desteklenirken "Meclisi feshetmesi ve genel seçimlerin öne alınması" için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunulması kararı alındı.

Ekleme: 21.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan'dan erken seçim kararı! Meclis’te onaylandı: Aliyev’e başvurulacak
Azerbaycan Milli Meclisinde "Parlamentoyu feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulması önerisi kabul edildi.


SEÇİMLER İKİ AY ERKENE ALINIYOR

Milli Mecliste Yeni Azerbaycan Partisinin, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimlerin iki ay öne alınması" önerisi görüşüldü.

Görüşmelerde Yeni Azerbaycan Partisinin önerisi, diğer partiler ve bağımsız milletvekillerince de desteklendi ve "Meclisi feshetmesi ve genel seçimlerin öne alınması" için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunulması kararı alındı.