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Aydın'da cezaevi firarisi, çatı katında çuvalların arasında yakalandı

Efeler ilçesinde, cezaevi firarisi F.D., kaldığı evin çatı katında, çorap çuvallarının arasında saklanırken yakalandı.

Ekleme: 21.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da cezaevi firarisi, çatı katında çuvalların arasında yakalandıKentte, 'Hırsızlık' ve 'Firar' suçlarından hakkındaki 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.D., 1 Mayıs'ta, tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar etti.

Polis, F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. F.D.'nin Efeler ilçesinde bir evde olduğu belirlendi.

Aydın'da cezaevi firarisi, çatı katında çuvalların arasında yakalandı

Çuvalların arasında yakalandı

Söz konusu eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. F.D., evin çatı katında, saklandığı çorap çuvallarının arasında yakalandı.

Aydın'da cezaevi firarisi, çatı katında çuvalların arasında yakalandı

F.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi.