Aydın'da cezaevi firarisi, çatı katında çuvalların arasında yakalandı
Efeler ilçesinde, cezaevi firarisi F.D., kaldığı evin çatı katında, çorap çuvallarının arasında saklanırken yakalandı.
Kentte, 'Hırsızlık' ve 'Firar' suçlarından hakkındaki 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.D., 1 Mayıs'ta, tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar etti.
Polis, F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. F.D.'nin Efeler ilçesinde bir evde olduğu belirlendi.
Çuvalların arasında yakalandı
Söz konusu eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. F.D., evin çatı katında, saklandığı çorap çuvallarının arasında yakalandı.
F.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Polis, F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. F.D.'nin Efeler ilçesinde bir evde olduğu belirlendi.
Çuvalların arasında yakalandı
Söz konusu eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. F.D., evin çatı katında, saklandığı çorap çuvallarının arasında yakalandı.
F.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi.