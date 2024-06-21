Aydın'da cezaevi firarisi, çatı katında çuvalların arasında yakalandı

Kentte, 'Hırsızlık' ve 'Firar' suçlarından hakkındaki 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.D., 1 Mayıs'ta, tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar etti.Polis, F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. F.D.'nin Efeler ilçesinde bir evde olduğu belirlendi.Çuvalların arasında yakalandıSöz konusu eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. F.D., evin çatı katında, saklandığı çorap çuvallarının arasında yakalandı.F.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi.