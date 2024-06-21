Alanya'da safari aracı uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde meydana gelen kazada R.Ş.(35) idaresindeki safari aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada araçta bulunan Romanya vatandaşı Constantin Butnarescu (32) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Alina Elena Butnarescu (29) kızı Ema Marina Butnarescu (4) ile Mustafa Atalay (25) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.