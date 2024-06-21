4 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Yediği şeker canından etti

Karakoçan ilçesine ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki E.M.Ç.'nin boğazına şeker kaçtı.Durumu gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.MÜDAHALELER YETERSİZ KALDIE.M.Ç., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.