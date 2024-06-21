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Beyaz Gazete
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4 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Yediği şeker canından etti

Elazığ'da ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki çocuk, boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
4 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Yediği şeker canından ettiKarakoçan ilçesine ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki E.M.Ç.'nin boğazına şeker kaçtı.

Durumu gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
E.M.Ç., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.