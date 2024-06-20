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Beyaz Gazete
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Ülke karanlığa gömüldü! 18 milyon kişi elektriksiz kaldı

Ekvador ülke çapında karanlığa gömüldü. 18 milyon kişi saatlerce elektriksiz kaldı.

Ekleme: 20.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Ülke karanlığa gömüldü! 18 milyon kişi elektriksiz kaldı18 milyon kişiye yaklaşık 4 saat sonra elektrik verilebildi. Bu süreçte, ülkenin 3 milyon nüfuslu Kuito kentinde metro sistemi durdu.

Kentte öğleden sonra trafik ışıkları söndü. Ülke çapında tren seferleri durdu, yolcular tahliye edildi. Eğitimde de aksamalar oldu. Tüm dersler askıya alındı.