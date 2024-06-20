Ülke karanlığa gömüldü! 18 milyon kişi elektriksiz kaldı

18 milyon kişiye yaklaşık 4 saat sonra elektrik verilebildi. Bu süreçte, ülkenin 3 milyon nüfuslu Kuito kentinde metro sistemi durdu.Kentte öğleden sonra trafik ışıkları söndü. Ülke çapında tren seferleri durdu, yolcular tahliye edildi. Eğitimde de aksamalar oldu. Tüm dersler askıya alındı.