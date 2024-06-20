Ülke karanlığa gömüldü! 18 milyon kişi elektriksiz kaldı
Ekvador ülke çapında karanlığa gömüldü. 18 milyon kişi saatlerce elektriksiz kaldı.
18 milyon kişiye yaklaşık 4 saat sonra elektrik verilebildi. Bu süreçte, ülkenin 3 milyon nüfuslu Kuito kentinde metro sistemi durdu.
Kentte öğleden sonra trafik ışıkları söndü. Ülke çapında tren seferleri durdu, yolcular tahliye edildi. Eğitimde de aksamalar oldu. Tüm dersler askıya alındı.
Kentte öğleden sonra trafik ışıkları söndü. Ülke çapında tren seferleri durdu, yolcular tahliye edildi. Eğitimde de aksamalar oldu. Tüm dersler askıya alındı.