Türkiye'de turizm sezonu canlandı: Akın akın geliyorlar...

Havaların ısınmasıyla birlikte turizm sektörü canlandı.Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2023'te dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralamasından sonra dünyada en çok yurt dışı seyahate çıkan ülkelerin sıralamasına ilişkin Dünya Turizm Örgütü DTO'nun verilerini derledi.DTO verilerine göre 2023 yılında 1 milyar 300 milyon kişinin, 1 milyar 482 milyon dolar harcama yaparak yurt dışı seyahatine çıktığını belirten Yavuz, dünyada kişi başı turizm harcamasının ise bin 140 dolar olduğunu söyledi.2023 yılındaki dünyanın en çok turist ağırlayan ülkelerinin Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Türkiye, Meksika ve İngiltere olduğunu hatırlatan Yavuz, 'Her üç turistten biri bu ülkelere seyahat etti.' dedi.Turistlerin gittiği ülkeler kadar, geldikleri ülkelerin de önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, 'Zira turizm ancak turist giderse mümkün. Bu bağlamda son yılların en önemli ülkesi Çin'in performansı dikkatlerden kaçmıyor. Geçen yıl yaklaşık 200 milyon Çinli yurt dışı seyahati gerçekleştirdi. Çin'i 150 milyon turistle ABD, 111 milyon turistle Almanya, 110 milyon turistle İngiltere izledi. Geçen yıl sadece bu dört ülkeden yarım milyarın üzerinde insan yurt dışı seyahati gerçekleştirdi.' dedi.Turist gönderen ülkeler, turizmcilerin deyimiyle üzerine düşülmesi gereken kaynak pazarların başında 12 yıldır Çin'in yükselişinin izlendiğini belirten Yavuz, '2012 yılında ABD'yi geçerek liderliğe oturan Çin, o günden beri hız kesmeden dünya turizmine turist üretmeye devam ediyor. 2012-2023 yıllarında toplam 2 milyar 300 milyon turist gönderen Çin adeta bir turist fabrikası gibi dünya turizmine katkı sağladı. Uzun süredir en çok turist gönderen ülkeler sıralaması da değişmedi.' diye konuştu.Öncelikle kendi kıtalarında gezen Çinli turistlerin Avrupa'nın klasik destinasyonlarına büyük ilgi gösterdiğini anlatan Yavuz, 2023 yılında Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 177 artışla 248 bin olduğunu söyledi.Yavuz, 'Özellikle görsel zenginlikli hedeflere yoğunlaşan Çinli turistler, Türkiye'de Kapadokya, İstanbul gibi bölgeleri tercih ediyor. Klasik turistlerin aksine güneşten kaçarak gezen Çinli turistler seyahatleri için Avrupalılardan daha çok para harcıyor.' dedi.Hindistan ve Kore en çok turist gönderen 10 ülke arasına girdiGüney Kore ve Hindistan'ın da dünya turizmine ağırlığını koymaya başladığını kaydeden Yavuz, '2023 yılında Hindistan 33 milyon, Kore 27 milyon turist göndererek, en çok turist üreten 10 ülke içinde yer aldı. Bu iki ülkenin turist performansı turizm ülkelerinin yakın takibinde. Krizlerle büyüyen turizm sektörü artık kıtalararası şekillenerek riski azaltmayı ve sürekliliği sağlamayı öncelikli görüyor. Bu yüzden Türkiye gibi kitle turizmine yönelen ülkeler için kaynak pazarların çeşitliliği yüksek önem taşıyor. Avrupa'nın yanı sıra Asya ve Amerika kıtasındaki hedef kitle gelecek yılların turizmini şekillendirecek.' diye konuştu.DTO verilerine göre 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 92 artışla Türkiye'den 7 milyon 900 bin kişi yurt dışı seyahatine çıktı.Dünyanın en çok turist gönderen ülkeler sıralaması ise şöyle:'Çin 196 milyon 500 bin, ABD 150 milyon, Almanya 111 milyon 900 bin, Birleşik Krallık 110 milyon 300 bin, Fransa 49 milyon, Kanada 38 milyon 300 bin, İtalya 34 milyon 200 bin, Hindistan 33 milyon 300 bin, Rusya Federasyonu 33 milyon, Güney Kore 27 milyon 800 bin, İspanya 27 milyon 600 bin, Avustralya 27 milyon 100 bin, Singapur 25 milyon 200 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 25 milyon 100 bin, İsviçre 23 milyon 600 bin, Suudi Arabistan 23 milyon 200 bin, Hong Kong 22 milyon 700 bin, Hollanda 21 milyon 500 bin, Belçika 19 milyon 500 bin, Norveç 18 milyon 100 bin.'