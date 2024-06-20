Korkunç kaza! İki tren kafa kafaya çarpıştı

Şili'nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü sırasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı.Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.