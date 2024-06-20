Korkunç kaza! İki tren kafa kafaya çarpıştı
Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Şili'nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü sırasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.
Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı.
Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı.
Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.