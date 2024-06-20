Hazine Bakanlığı'ndan '19 KİT özelleştirilecek' iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:"Çeşitli basın yayın organlarında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından, Sayın Bakanımıza atfen 19 Kamu iktisadi Teşebbüsü'nün (KİT) hazırlanan bir Kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddia edilmiştir. Bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.Bu çerçevede KİT reformu kapsamında yapılacak düzenlemelere ilişkin kamuoyumuzu aydınlatmak adına aşağıdaki açıklamayı yapmak zaruri görülmüştür.Bilindiği üzere, KİT'ler 233 sayılı KHK'ye tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan teşebbüslerdir. KİT'lerin anılan KHK kapsamında hâlihazırda verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Taslak aşamasında olan düzenlemeler ile KİT'lerin daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmaları amaçlanmaktadır. Bunu satış olarak yorumlamak iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp halkı bilinçli olarak kandırmaktır.Taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır. Yönetim kurullarında etkinliğin artırılması, stratejik hedef belirleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, operasyonel faaliyetlerin devlet hedefleri ile daha uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi, kamu işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede taslak değişiklikler ile uluslararası alanda genel kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamaları, iyi uygulama örnekleri ve Türk Ticaret Kanunundaki yasal ve düzenleyici çerçeveden faydalanarak KİT'lerin yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturulmaktadır.Çalışılan taslak düzenleme ile KİT'lerin kurumsallıklarının artırılarak sadece ülkemizde değil uluslararası platformlarda da rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunulması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin uluslararası ilkelerle uyumlu bir şekilde en üst düzeyde sağlanması ve böylece ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkılar sunulması amaçlanmakta olup yapılan çalışmayı farklı yönlere çekmek yalnızca bu KİT'lere zarar verecektir.Bu çerçevede bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup gerçeği yansıtmamaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."