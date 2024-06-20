Hakkari’de sır olay: Kapıcı Fatma Bezel ile Muhammet Uzun’un cesedini buldu!

Bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedenine rastlandı. Silahla vurulan iki kişinin; Fatma Bezel ile Muhammet Uzun olduğu anlaşıldı. Sır olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esrarengiz bir olay yaşandı. Bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedenine rastlandı. Silahla vurulan iki kişinin; Fatma Bezel ile Muhammet Uzun olduğu anlaşıldı. Sır olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Apartman görevlisi, sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu gördüİçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu ortaya çıktı.Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.