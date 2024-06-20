Galatasaray'dan Michy Batshuayi açıklaması! Transfer ne durumda?

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin sarı kırmızılı kulübe transfer olacağı iddialarının sorulması üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.Batshuayi ile görüştükleri ancak henüz resmi imzanın atılmadığını vurgulayan Hatipoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylmemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu.'Hatipoğlu, Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde yer alan bir opsiyonun olup olmadığının sorulması üzerine ise 'Benim bildiğim kadarıyla bir opsiyonu yoktu, sözleşmesi sona ermişti.' ifadelerini kullandı.