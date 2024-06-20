Deniz suyu sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı! Uzmanlar uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Adana'da deniz suyu sıcaklığı 29 dereceyi aşarak rekor kırarken, uzmanlar önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgası konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi olumsuz durumları da beraberinde getirdi.Yağışların azaldığı, sıcaklıkların geçen yıllara göre rekor düzeylere çıktığı 2024'ün yaz döneminde deniz suyu sıcaklıklarında da rekor ölçüm sonuçları çıkmaya başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deniz suyu sıcaklıkları ölçüm raporlarına göre Adana Karataş Balıkçı Barınağı'nda deniz suyu sıcaklığı 29,3 derece olarak ölçüldü.Hatay İskenderun'da 28,8 derece, Antalya Kemer'de 28,5 derece, Antalya Muratpaşa'da 28 derece, Mersin Yenişehir'de 27,6 derece, İzmir Konak, Antalya Alanya ve Aydın Didim'de 27,5 derece, Muğla Fethiye'de 27,4 derece, Antalya Kaş'ta 26,7 derece, Antalya Finike'de 26,6 derece sıcaklık ölçümleri yapıldı. Deniz suyu sıcaklıkları Çanakkale Biga ve İzmir Çeşme'de 26,3 derece, Mersin Anamur'da 25,6, Aydın Kuşadası'nda 25,5 derece, Balıkesir Bandırma'da 25,1 ve Muğla Bodrum'da 25 dereceye ulaştı.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz yüzey sıcaklıklarının normallerin üzerinde olduğuna dikkati çekti.Karadeniz'de sıcaklıklar 24-25 derece ölçülürken, Doğu Akdeniz'de 28 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlendiğini belirten Prof. Dr. Önol, “Önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgasına girerken çok sıcak bir hazirandan geçiyoruz.' diye uyardı.