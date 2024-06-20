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Çanakkale'de 18 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekleme: 20.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de 18 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran'da motor arızası yapan lastik bottakilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.