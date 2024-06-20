Birlikte otele gittiği kız öyle şeyler yaptı ki: Duş aldığı sırada…

İstanbul Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi.Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.'nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı.Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu esnada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği polisleri içeriye baskın düzenledi. Baskın sonucu kızla birlikte 4 şahıs kıskıvrak yakalandı.İstanbul'da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | VideoÖte yandan emniyette ifadeleri alınan 6 suç kaydı olan Gülşen Ö. (28), M.A.A. (17), 1 suç kaydı olan Sezgin D. (19) ve 4 suç kaydı olan İshak A.'nın (22) adli işlemleri yapıldı.Adliyeye sevk edilen 4 şahıs, 'gasp (yapma)' ve 'oto hırsızlığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kağıthane'de bir emniyet otoparkına çekilen araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında U.B.'ye teslim edildi.