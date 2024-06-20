Birlikte otele gittiği kız öyle şeyler yaptı ki: Duş aldığı sırada…
İstanbul'da U.B., gittiği eğlence mekanında Gülşen isimli kızla tanıştı. Birlikte eğlenen ikili soluğu Küçükçekmece'deki bir otelde aldı. Bir süre sonra duş almaya giren U.B. çıktığında hayatının şokunu yaşadı! İşte film gibi olayın detayları…
İstanbul Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi.
GENÇ ADAM DUŞ ALMAYA GİTTİĞİ SIRADA
Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.
20 BİN TL KARŞILIĞINDA…
Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.'nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı.
Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.
ARACIN YAKITI BİTİNCE METROBÜSE BİNMİŞLER!
Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu esnada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği polisleri içeriye baskın düzenledi. Baskın sonucu kızla birlikte 4 şahıs kıskıvrak yakalandı.
İstanbul'da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | Video
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 6 suç kaydı olan Gülşen Ö. (28), M.A.A. (17), 1 suç kaydı olan Sezgin D. (19) ve 4 suç kaydı olan İshak A.'nın (22) adli işlemleri yapıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 şahıs, 'gasp (yapma)' ve 'oto hırsızlığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kağıthane'de bir emniyet otoparkına çekilen araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında U.B.'ye teslim edildi.
GENÇ ADAM DUŞ ALMAYA GİTTİĞİ SIRADA
Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.
20 BİN TL KARŞILIĞINDA…
Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.'nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı.
Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.
ARACIN YAKITI BİTİNCE METROBÜSE BİNMİŞLER!
Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu esnada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği polisleri içeriye baskın düzenledi. Baskın sonucu kızla birlikte 4 şahıs kıskıvrak yakalandı.
İstanbul'da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | Video
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 6 suç kaydı olan Gülşen Ö. (28), M.A.A. (17), 1 suç kaydı olan Sezgin D. (19) ve 4 suç kaydı olan İshak A.'nın (22) adli işlemleri yapıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 şahıs, 'gasp (yapma)' ve 'oto hırsızlığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kağıthane'de bir emniyet otoparkına çekilen araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında U.B.'ye teslim edildi.