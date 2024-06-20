ATM'lere düzenleme geliyor: Tarihi belli oldu

ATM'lerden para çekme limiti yükseliyor. Düzenlemenin devreye gireceği tarih açıklandı. İşte yeni limitler...Şu anda günlük para çekme limiti 7,500 lira olarak belirlenen bazı bankalar, bu limiti bayram sonrasında 15,000 liraya çıkarmayı planlıyor. Bazı bankalar ise günlük para çekme limitini 10,000 liradan 20,000 liraya çıkarmaya hazırlanıyor.Bu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak ve bayram sonrası normal işleyişe geçildiğinde başlayacak.Kurban Bayramı süresince yaşanan kurbanlık alışverişi ve yüksek enflasyon nedeniyle, ödeme yapmak isteyen kişilerin nakit sıkıntısı yaşadığı biliniyor. Bankaların bu adımıyla birlikte, nakit ihtiyacının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.Ancak, ATM'lerdeki nakit sıkıntısını tamamen gidermek için bazı bankaların yapılan düzenlemelerin yanı sıra ek önlemler alması gerekebilir.Fiziki para talebini karşılamak için banknot dağılımının düzenlenmesi ve ATM'lerdeki komisyon bedellerinin gözden geçirilmesi gibi adımlar da önem arz etmektedir.