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Beyaz Gazete
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ATM'lere düzenleme geliyor: Tarihi belli oldu

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ATM'lere düzenleme geliyor. Bankaların adım atmasıyla ATM'lerden para çekme limitinde büyük artış gerçekleşecek. Tarih ise belli oldu.

Ekleme: 20.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
ATM'lere düzenleme geliyor: Tarihi belli oldu
ATM'lerden para çekme limiti yükseliyor. Düzenlemenin devreye gireceği tarih açıklandı. İşte yeni limitler...

ATM'lere düzenleme geliyor: Tarihi belli oldu

PARA ÇEKME LİMİTİNDE BÜYÜK ARTIŞ!

Şu anda günlük para çekme limiti 7,500 lira olarak belirlenen bazı bankalar, bu limiti bayram sonrasında 15,000 liraya çıkarmayı planlıyor. Bazı bankalar ise günlük para çekme limitini 10,000 liradan 20,000 liraya çıkarmaya hazırlanıyor.

İŞTE BAŞLAMA TARİHİ

Bu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak ve bayram sonrası normal işleyişe geçildiğinde başlayacak.

ATM'lere düzenleme geliyor: Tarihi belli oldu

Kurban Bayramı süresince yaşanan kurbanlık alışverişi ve yüksek enflasyon nedeniyle, ödeme yapmak isteyen kişilerin nakit sıkıntısı yaşadığı biliniyor. Bankaların bu adımıyla birlikte, nakit ihtiyacının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

ATM'lere düzenleme geliyor: Tarihi belli oldu

ATM'LERE DÜZENLEME GELİYOR

Ancak, ATM'lerdeki nakit sıkıntısını tamamen gidermek için bazı bankaların yapılan düzenlemelerin yanı sıra ek önlemler alması gerekebilir.

Fiziki para talebini karşılamak için banknot dağılımının düzenlenmesi ve ATM'lerdeki komisyon bedellerinin gözden geçirilmesi gibi adımlar da önem arz etmektedir.