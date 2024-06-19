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Beyaz Gazete
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Haziran ayında dolu sürprizi! Yollar beyaza büründü

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

Ekleme: 19.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Haziran ayında dolu sürprizi! Yollar beyaza büründüArdahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı sonrası Ardahan-Göle karayolu beyaza büründü.

Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu Ardahan-Göle karayolunda araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.