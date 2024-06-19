Gemi trafiği askıya alındı! O bölgede orman yangını hayatı etkiledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir.”

Çanakkalede devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkele Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.Konuya ilişkin Ulaştıtma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamda, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir.” denildi.