Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dün sabah düşüş ile başlayan altın fiyatı yükselmeye başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları arttı. Altın yatırımcısı bayramın dördüncü gününde canlı altın fiyatlarını araştırmaya başladı. 19 Haziran günü gram altın 2 bin 480 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatlarında beklenen yükseliş başladı. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları arttı.Gram altında son durum yatırımcısını sevindirdi.Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 480 lira seviyesinde işlem görüyor.19 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı yükseldi.Dün sabah düşüş ile başlayan altında yön değişti.Bugün gram altın 2 bin 480 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 980 TL'ye kadar çıktı.ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.Alış fiyatı: 2.405,86 liraSatış fiyatı: 2.480,49 liraÇeyrek alış fiyatı: 3.881 liraÇeyrek satış fiyatı: 3.980 liraYarım alış fiyatı: 7.724 liraYarım satış fiyatı: 7.908 liraTam alış fiyatı: 15.491 liraTam satış fiyatı: 15.805 lira