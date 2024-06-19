Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Dün sabah düşüş ile başlayan altın fiyatı yükselmeye başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları arttı. Altın yatırımcısı bayramın dördüncü gününde canlı altın fiyatlarını araştırmaya başladı. 19 Haziran günü gram altın 2 bin 480 TL'den işlem görüyor.
Altın fiyatlarında beklenen yükseliş başladı. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları arttı.
Gram altında son durum yatırımcısını sevindirdi.
Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 480 lira seviyesinde işlem görüyor.
19 HAZİRAN 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
19 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı yükseldi.
Dün sabah düşüş ile başlayan altında yön değişti.
Bugün gram altın 2 bin 480 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 980 TL'ye kadar çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 2.405,86 lira
Satış fiyatı: 2.480,49 lira
KAPALIÇARŞI ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek alış fiyatı: 3.881 lira
Çeyrek satış fiyatı: 3.980 lira
YARIM ALTIN
Yarım alış fiyatı: 7.724 lira
Yarım satış fiyatı: 7.908 lira
TAM ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ TL?
Tam alış fiyatı: 15.491 lira
Tam satış fiyatı: 15.805 lira
Gram altında son durum yatırımcısını sevindirdi.
Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 480 lira seviyesinde işlem görüyor.
19 HAZİRAN 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
19 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı yükseldi.
Dün sabah düşüş ile başlayan altında yön değişti.
Bugün gram altın 2 bin 480 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 980 TL'ye kadar çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 2.405,86 lira
Satış fiyatı: 2.480,49 lira
KAPALIÇARŞI ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek alış fiyatı: 3.881 lira
Çeyrek satış fiyatı: 3.980 lira
YARIM ALTIN
Yarım alış fiyatı: 7.724 lira
Yarım satış fiyatı: 7.908 lira
TAM ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ TL?
Tam alış fiyatı: 15.491 lira
Tam satış fiyatı: 15.805 lira