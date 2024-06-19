81 ili saracak! Tehlike yeni başlıyor

Afrika sıcakları ülkemizi bir türlü terk etmiyor! Bu sefer yalnız da değiller.Bir yandan Basra, bir yandan poyraz derken, 81 ilde aşırı sıcaklar etkili olacak.Meteoroloji kaynakları, yeni bir tehlikeye karşı tüm yurdu uyardı. Bakın bizi neler bekliyor…Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sıcaklıkların devam edeceğini duyurdu.Türkiye'nin kıskaç altına girdiğini belirten Hava Forum, olası felaket için vatandaşları böyle uyardı:'Kıskaç altına giriyoruz. Bir yandan Afrika, bir yandan Basra baskısı var. Bir yandan da poyraz bize yardım etmeye çalışıyor. Sıcaklıklar ülkemizin büyük bir kısmında normallerin üzerinde olmaya devam edecek. Kurak bir süreçteyiz. İşte detaylar...Son verilere göre poyraz Marmara ve Karadeniz'de esmeye devam edecek. Sıcak havayla karşılaşan poyrazın hem olumlu hem olumsuz yanı var. Olumlu yanı esince güzel ferahlatıyor, geceleri biraz olsun rahat uyku sağlıyor ve sıcaklıkların gündüz 37-40'lı değerlere ulaşmasına engel oluyor. Olumsuz yanı ise, durunca Karadeniz'den taşıdığı nemi üzerimize hapsediyor ve insanların 'sıcaktan ziyade nem bunaltıyor' demesine neden oluyor. Yeni haftada Marmara ve Karadeniz'de bu durumu çok daha belirgin yaşayacağız. Poyraz daha fazla nem taşıyacak. Nem İstanbul gibi Karadeniz'e bakan şehirleri rahatsız edecek. İstanbul'da gerçek sıcaklıkların 31-34 derece arasında seyretmesini tahmin ediyoruz ancak nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların 37-39 derecelere çıkması bekleniyor. Megakentte uzun süredir yağmur yağmıyor, bir 7-8 gün daha yağmur gözükmüyor. Bol güneşe devam ediyoruz.Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu ise bunalmaya devam edecek. Buralarda uzun süre sıcaklıklar 35-43 bandında seyredecek. Hatta Cizre, Eskişehir (Sarıcakaya) gibi yerler 46-47 derecelere çıkabilir. Bu bölgeler için bu yaz oldukça zor geçecek. Temmuz ve Ağustos verilerinde yine normallerin üzerinde sıcaklıklar gözüküyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.'