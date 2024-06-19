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Beyaz Gazete
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4.9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaşmer kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

Ekleme: 19.06.2024 - 09:20 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
4.9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran’ın Razavi Horasan eyaletinde yer alan Kaşmer kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde 4 kişi öldü

Depremde, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

Kaşmer Valisi Hajatollah Shariatmadari, yaptığı açıklamada, depremin kentsel ve kırsal bölgelerde binalara zarar verdiğini söyledi.