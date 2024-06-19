4.9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaşmer kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

İran’ın Razavi Horasan eyaletinde yer alan Kaşmer kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremde, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.Kaşmer Valisi Hajatollah Shariatmadari, yaptığı açıklamada, depremin kentsel ve kırsal bölgelerde binalara zarar verdiğini söyledi.