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Pençe Kilit Bölgesi'nde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ekleme: 18.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Pençe Kilit Bölgesi'nde 3 PKK'lı terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!