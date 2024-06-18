Pençe Kilit Bölgesi'nde 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!