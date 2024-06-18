Korku dolu yangın! Açıklama yapıldı: 'Evlerinizi terk edin!'

Hızla yayılan alevler nedeniyle 7 bin kişi için tahliye emri verildi. Uyarıda "Eşyalarınızı toplamadan evlerinizi terk edin" denildi.

ABD'de orman yangını paniği yaşanıyor. New Mexico eyaletinde çıkan alevler gökyüzünü kapladı.Eyaletin Ruidoso köyünün ormanlık alanında çıkan yangın hızla yayıldı. Tehlikenin boyutu farklı açıklardan kaydedildi.Yetkililer, 7 bin kişiden eşyalarını toplamadan evlerini terk etmelerini istedi. Yaklaşık 5 kilometrekarelik bir alana yayılan yangın sebebiyle köyün bir kısmının elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.Köye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.Ruidoso köyü ve çevresinde yangının oluşturduğu duman sebebiyle "kötü hava kalitesi" alarmı verildi.