  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Köpek balığı alarmı: Plajlar kapatıldı

İspanya polisi, Kanarya Adaları’ndaki turistik bir plajda köpek balığı görülmesi sebebiyle bölgedeki plajı kapattı. Polis, köpek balığının dron ile havadan çekildiği görüldüğü görüntüleri paylaştı.

Ekleme: 18.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Köpek balığı alarmı: Plajlar kapatıldıİspanya polisi, Cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu. Polis, Pazar günü 2 metre uzunluğunda olduğu düşünülen köpek balığının havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaşarak, plajın yüzmek için hala güvenli olmadığını belirtti.

Köpek balığı alarmı: Plajlar kapatıldı