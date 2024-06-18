Havalimanlarına yeni kurallar geliyor! O yolcular uçağa alınmayacak...

Havalimanlarındaki güvenlik uygulamaları ve denetimleri değişiyor.Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması olan Chicago Sözleşmesi'ne göre düzenlenecek şartlarda yüklü miktarda para cezaları uygulanacak. Teklife göre kurallara uymayan yolcular uçaklara alınmayacak ayrıca 60 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen para cezalarına çarptırılacak.Havalimanlarındaki güvenlik uygulamaları ve denetimleri, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması olan Chicago Sözleşmesi'ndeki şartlara göre düzenlenecek.Meclis gündemindeki teklifle yeni dönem başlayacak.Havalimanı girişlerinde güvenlik uygulamaları yeniden dizayn edilecek. Tüm yolcular teker teker cihazla aranacak. Aramayı kabul etmeyenler uçaklara alınmayacak.Havalimanlarında başlayacak yeni dönemde sıkı denetimler olacak.Yeni düzenlemelere göre, tüm yolcular cihazla, cihazın yetersiz kaldığı durumlarda ise elle arama yapılacak.Şüpheli görülen eşyalar açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler emanete alınabilecek.Elle aranmayı kabul etmeyen yolcular uçağa alınmayacak.Uçakta işlenen suç sırasında pilot yetkili makamlara bilgi vermezse 20 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası verilecek.Ayrıca uçuş izni olmadan İHA-dron uçuran kişilere 60 bin lira cezası uygulanacak