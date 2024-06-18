Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde yükselişle başladı Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları 18 Haziran 2024 tarihi itibari ile dalgalı seyrini sürdürüyor.
Yatırımcılar piyasadaki güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın fiyatları son zamanlarda inişli ve çıkışlı olarak hareket ediyor.
Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 323 dolar oldu.
Bayram haftasında düşüş seyrinde hareket eden altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.
Altın alacak ve satacaklar gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını araştırıyor.
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın bugün saat 08:00 itibarıyla 2 bin 448 TL'ye yükseldi.
Gram altın 2.448 liraya çıkarken, çeyrek altın 3.918 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise resmen uçtu. 16.383 liradan fiyatlanıyor.
18 Haziran 2024 Salı günü yarım altın ise 7 bin 963 liradan işlem görüyor
GRAM ALTIN
Alış: 2.444,69
Satış: 2.448,05
ÇEYREK ALTIN
Alış: 3.891,52
Satış: 3.918,77
YARIM ALTIN
Alış: 7.758,72
Satış: 7.963,53
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.139,00
Satış: 16.383,00
ONS ALTIN
Alış: $2.320,43
Satış: $2.323,82
ZİYNET ALTIN
Alış: 15.566,09
Satış: 15.878,36
Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 323 dolar oldu.
Bayram haftasında düşüş seyrinde hareket eden altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.
Altın alacak ve satacaklar gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını araştırıyor.
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın bugün saat 08:00 itibarıyla 2 bin 448 TL'ye yükseldi.
Gram altın 2.448 liraya çıkarken, çeyrek altın 3.918 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise resmen uçtu. 16.383 liradan fiyatlanıyor.
18 Haziran 2024 Salı günü yarım altın ise 7 bin 963 liradan işlem görüyor
GRAM ALTIN
Alış: 2.444,69
Satış: 2.448,05
ÇEYREK ALTIN
Alış: 3.891,52
Satış: 3.918,77
YARIM ALTIN
Alış: 7.758,72
Satış: 7.963,53
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.139,00
Satış: 16.383,00
ONS ALTIN
Alış: $2.320,43
Satış: $2.323,82
ZİYNET ALTIN
Alış: 15.566,09
Satış: 15.878,36