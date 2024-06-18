Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Yatırımcılar piyasadaki güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın fiyatları son zamanlarda inişli ve çıkışlı olarak hareket ediyor.Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 323 dolar oldu.Bayram haftasında düşüş seyrinde hareket eden altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.Altın alacak ve satacaklar gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını araştırıyor.Gram altın bugün saat 08:00 itibarıyla 2 bin 448 TL'ye yükseldi.Gram altın 2.448 liraya çıkarken, çeyrek altın 3.918 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise resmen uçtu. 16.383 liradan fiyatlanıyor.18 Haziran 2024 Salı günü yarım altın ise 7 bin 963 liradan işlem görüyorAlış: 2.444,69Satış: 2.448,05Alış: 3.891,52Satış: 3.918,77Alış: 7.758,72Satış: 7.963,53Alış: 16.139,00Satış: 16.383,00Alış: $2.320,43Satış: $2.323,82Alış: 15.566,09Satış: 15.878,36