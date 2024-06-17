Dilan Polat'ın tahliye talebindeki gerekçe ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.Türkiye'nin gündemini sarsan soruşturma sürerken Dilan Polat, hapishanede sinir krizi geçirerek kendine zarar vermişti.Vücudunda kesik ve morluklar oluşan Dilan Polat hakkında, avukatı tarafından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Polat'ın talebi hakkında karar verildi. Mahkeme, tahliye talebini reddetti.Daha sonra geçtiğimiz günlerde Polatlar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.4. Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar, cezaevinden tahliye edildi.Toplamda 11 kişi tahliye edilirken savcı Dilan Polat'ın da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.Sabah'tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre savcılığın tahliye talebinin gerekçesinde şüpheliler Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun yanı sıra 12 şüpheli hakkında delillerin büyük oranda toplandığını belirtti.Şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan savcılık, dosyaya ulaşan "Aklama Suçu incelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısı"nda, tutuklama tedbirinin bu aşamadan itibaren ölçülü olmayacağı, adli kontrol tedbirleriyle hukuki faydanın sağlanabileceğinin aktarıldığını belirtti.Savcılık Dilan Polat'a da ayrı bir parantez açarak, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilerek hazırlanan rapor sonucunda intihar etme riskinin tespit edildiğini kaydetti.Raporda yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, sonrasında ise ilgili sağlık kuruluşunca hastalığının iyilik haline girdiğine karar verilerek taburcu edilmesiyle önerilen tedavi ve poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğinin belirtildiği aktarıldı.Savcılık bu gerekçelerle 12 şüphelinin "yurt dışına çıkamamak" ve "hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesini talep etti.Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ve muhasebecisi Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin ise kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamını istedi.