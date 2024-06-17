Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne durumda?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları...

Ons altın fiyatı, ABD tüketici, üretici fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklandığı hareketli haftayı yükselişle tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününde geriliyor.2316 dolara kadar değer kaybeden ons altın, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,64 kayıpla 2317 dolarda bulundu.Gram altın fiyatı ise, Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün düşüşte. Dolardaki yatay seyre rağmen, ons altındaki gerilemeyle aşağı yönlü hareket eden gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,60 düşüşle 2442 liradan alıcı buldu.Güncel altın satış fiyatlarıÇeyrek altın satış fiyatı: 4.017,00 TLYarım altın satış fiyatı: 8.027,00 TLTam altın satış fiyatı: 15.878,36 TLCumhuriyet altını satış fiyatı: 16.003,00 TLGremse altın satış fiyatı: 39.817,66 TL