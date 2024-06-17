Adana'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 00.40 sıralarında Şevkiye Mahallesi Batı Geçiş Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çanaklı caddesi üzerinden gelen Meftune İ. (48) yönetimindeki 01 RM 446 plakalı otomobil, Feke istikametine seyir halinde olan Osman A. yönetimindeki 80 AAK 702 plakalı minibüse çarptı.MİNİBÜS, İŞYERİNE GİRDİÇarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs çevreyolu üzerinde bulunan bir işyerine girdi. İşyerinde maddi hasar oluşurken, araçlar kullanılamaz hale geldi.Kazada minibüste bulunan Gülseren D. (59) ve Saim A. (9) ile otomobilde bulunan Meftune İ. ve Nisa A. (21) yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.