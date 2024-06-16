TFF Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı

Büyükekşi, mesajında bayramların toplumu kaynaştırma görevine vurgu yaparak, "Birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın güçlendiği, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'mıza kavuşmanın bir kez daha sevincini yaşıyoruz. Manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nın, toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir" ifadelerini kullandı.Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı'na başarı dileyen Büyükekşi, "Milletimize çifte bayram yaşatmalarını temenni ediyorum. Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun." şeklinde görüş belirtti.