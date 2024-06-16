Kaçan boğa çatıya çıktı: Sahipleri güçlükle yakaladı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, önce ahırın damına, ardından bitişikteki evin çatısına çıktı. Daha sonra ahırın damından atlayıp kaçmaya devam eden boğa sahiplerinin takibi sonucu güçlükle yakalandı.

Olay, Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesinde meydana geldi.Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı.Ardından bitişindeki evin çatısına çıkan boğa, çatının kenarına kadar geldi.Sahipleri evin çevresini sarıp yakalamak istediği boğa çatının diğer ucuna giderek, tekrar ahırın üstüne indi.Sahipleri bu sırada yakalamak için hamle yaptığında boğa, ahırdan üstünden atlayıp, kaçmaya devam etti.Takibi sürdüren sahipleri bir süre sonra boğayı yakalamayı başardı.