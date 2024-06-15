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Tokat'ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı!

Tokat'ta feci bir kaza meydana geldi. Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.

Ekleme: 15.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Tokat'ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı!Kaza saat 15.00 sıralarında Niksar'a bağlı Gürceşme beldesi yakınlarında meydana geldi.

Tokat'ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı!

Erbaa Yönünden Reşadiye yönüne seyreden minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan toplam 15 kişi yaralandı.

Tokat'ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa ve Niksar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.