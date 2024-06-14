İzmir Büyükşehir'de arbede: Tugay'ın koruma aracı bir işçinin ayağını ezdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler Başkan Cemil Tugay ile görüşmek istedi. Talepleri kabul görmeyen işçiler binadan çıkan Tugay'ın önce makam aracının önünü keserek geçmesine izin vermedi. Bir süre sonra aracın önünden çekilen işçilerden birinin ayağı Tugay,'ın koruma aracının altında kaldı. Göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan kısa süreli arbede sonrası yaralı kadın işçi olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Sanattaki makamı önünde bekleyen işçiler, saat 16:00'da sularında Başkan Cemil Tugay ile görüşmek istedi. Görüşme iptal olunca, Başkan Tugay'ın makamından çıkmasını bekleyen işçiler 'Bizi işe alın' sloganları attı.ARABASININ ÖNÜNÜ KESTİLERBu sırada bir grup Tugay'ın arabasının önünde durdu, daha sonra aracın geçişine izin verdi. Tugay'ın arabasının ardından hareket eden koruma aracının ise bir eylemcinin ayağını ezdiği öne sürüldü. Kadın işçi için ambulans çağırılırken, işçiler koruma aracının önünü keserek 'Özür dile' diye bağırdı.ARBEDE YAŞANDIGüvenlik görevlileri ise şoförün özür dilediğini dile getirdi. Güvenlikle eski çalışanlar arasında arbede yaşandı. Tugay'ın olay sırasında Çeşme',de gerçekleştirilecek meclis toplantısına gittiği öğrenildi.