Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok, kaçtıkları ABD'de Türkiye'nin iade talebi üzerine 106 gün sonra yakalanmalarının ardından Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı.Mahkeme, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un tutuklanmasına hükmetti. Cihantimur ve Eylem Tok'un tutukluluklarının gözden geçirileceği duruşmanın 18 Haziran Salı günü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yapılacağı belirtildi.Cihantimur'un 'taksirle öldürme ve yaralama', 44 yaşındaki annesi Eylem Tok'un ise 'suçluyu koruma' suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor.İngiliz Reuters yayınladığı bir haberinde Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un adım adım nasıl yakalandığına ilişkin detaylara yer verdi.ABD'nin Boston Polis Departmanı'nın (BDP) raporuna göre, Cihantimur ve annesi Tok, dün sabah gözaltına alındı. Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.Eylem Tok'un eski eşi olan Bülent Cihantimur'un Türkiye'de tanınmış bir plastik cerrah olduğunu belirten yetkililer, anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini ekledi.ABD'li yetkililer, Tok'un gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıdığını kaydetti.Mahkeme belgelerine göre; Türk emniyeti, canavar anne ve oğlunun Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport alma çabalarının olduğunu değerlendirdi.Davaya bakan hakim Donald Cabell, savcıların mahkemeye 'anne ve oğlun fırsat verildiğinde tekrar firar edebilecek imkanlara sahip olduğuna' dair savunma yapmasının ardından salı günü için bir duruşma kararı aldı.Boston'daki duruşmada Tok ve Cihantimur'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili karar verilene kadar tutuklu kalıp kalmayacakları belli olacak. Tok'un avukatı Brendan Kelley müvekkilini 'iade edilmeyecek bir şey nedeniyle gözaltında tuttuklarını' savundu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz.'Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.