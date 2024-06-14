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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 12 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi...

Ekleme: 14.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı
Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Denizler Mahallesi Çivril-Denizli kara yolunda yaşandı. Uşak'tan Denizli'ye giden Faruk Aydın'ın kullandığı 26 ABT 346 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralandı. Çivril ve Çal ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...