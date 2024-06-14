Nur Viral gözyaşlarını tutamadı! İlahiyatçı Yusuf Kavaklı’nın vefat haberini vermişti...

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral’in sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programının sevilen konuğu ilahiyatçı Yusuf Kavaklı vefat etti. Nur Viral, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla acı haberi paylaştı ve bugünkü canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. İzleyiciler ve "Ne Var Ne Yok" programının moderatörü Türker Akıncı, canlı yayına bağlanarak başsağlığı diledi.

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta Her Şey Var' programının sevilen konuğu ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Nur Viral, geçtiğimiz programlarda Kavaklı'nın ağır bir ilaç kullandığını ve bu yüzden saçlarının döküldüğünü açıklamıştı. Bugün ise acı haber geldi.





Yusuf Kavaklı'nın vefatı, sevenleri ve takipçileri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Nur Viral, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla bu acı haberi paylaştı. Bugünkü canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Viral, ekibi ve izleyicileriyle beraber Yusuf Kavaklı'yı andı.





İzleyiciler, canlı yayına bağlanarak Yusuf Kavaklı'nın yaptığı iyilikleri dile getirip dualarını esirgemedi. Beyaz TV ekranlarının sevilen bir diğer ismi, “Ne Var Ne Yok” programının moderatörü Türker Akıncı da canlı yayına bağlanarak Yusuf Kavaklı sevenlerine başsağlığı diledi.