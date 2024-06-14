Konya'daki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden DEAŞ Terör Örgütünün eylemlerini paylaşarak propagandasını yapan şüphelilerin peşine düştü.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin bulundukları adreslere operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken örgüte ait bazı dokümanlar da şüphelilerle birlikte ele geçirildi.
Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.