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Beyaz Gazete
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Konya'daki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 14.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Konya'daki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Konya Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden DEAŞ Terör Örgütünün eylemlerini paylaşarak propagandasını yapan şüphelilerin peşine düştü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin bulundukları adreslere operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken örgüte ait bazı dokümanlar da şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.