  • USD: 32,23 - 32,29
  • EURO: 34,81 - 34,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

Yürekleri yaka kaza gece saatlerinde yaşandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Ankara istikametine giden bir araç, bariyerlere çarpıp takla attı. Otomobildeki 3 kişi kurtarılamadı...

Ekleme: 14.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü varYürekleri yaka kaza, gece 00.30 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, D-100 bağlantı yolunda yaşandı...

Ankara istikametine giden Ömer B., Hasan K. ve S.A.'nın içerisinde bulunduğu, hangisinin sürücüsü olduğu öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

Otomobil daha sonra bariyer üzerinde ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İlk incelemede Ömer B. ve S.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

Araçta sıkışan Hasan K., ise ağır yaralı halde Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hasan K., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

Cenazeler inceleme sonrası Gebze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.