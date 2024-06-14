Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erdi..Son ders zili çaldı ve 20 milyondan fazla öğrenci yaz tatiline girdi..Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karne alan öğrencilere başarılarının devamını diledi.Güzel bir yaz tatili dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum.