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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekleme: 14.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik
2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erdi..

Son ders zili çaldı ve 20 milyondan fazla öğrenci yaz tatiline girdi..

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karne alan öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Karne alan öğrencileri tebrik etti

Güzel bir yaz tatili dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum.