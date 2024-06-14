Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın bayramdan önceki son işlem gününe yatırımcısını sevindirerek başladı. Gram altın yüzde 0,70 yükselişle güne başladı.
Altın bayramdan önceki son işlem gününe yatırımcısını sevindirerek başladı. Gram altın yüzde 0,70 yükselişle güne başladı.
Bugün piyasalar sakin bir gün geçirecek... Önümüzdeki hafta 3 gün piyasalarda işlemler kapalı. Borsa İstanbul perşembe ve cuma günleri açık olacak.
Gram altın 2,409 TL
Çeyrek altın 3,920 TL
Yarım altın 7,865 TL
Cumhuriyet altını 15,994 TL
ONS altın 2,309 dolar
Bugün piyasalar sakin bir gün geçirecek... Önümüzdeki hafta 3 gün piyasalarda işlemler kapalı. Borsa İstanbul perşembe ve cuma günleri açık olacak.
Gram altın 2,409 TL
Çeyrek altın 3,920 TL
Yarım altın 7,865 TL
Cumhuriyet altını 15,994 TL
ONS altın 2,309 dolar