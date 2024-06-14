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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın bayramdan önceki son işlem gününe yatırımcısını sevindirerek başladı. Gram altın yüzde 0,70 yükselişle güne başladı.

Ekleme: 14.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın bayramdan önceki son işlem gününe yatırımcısını sevindirerek başladı. Gram altın yüzde 0,70 yükselişle güne başladı.

Bugün piyasalar sakin bir gün geçirecek... Önümüzdeki hafta 3 gün piyasalarda işlemler kapalı. Borsa İstanbul perşembe ve cuma günleri açık olacak.

Gram altın 2,409 TL

Çeyrek altın 3,920 TL

Yarım altın 7,865 TL

Cumhuriyet altını 15,994 TL

ONS altın 2,309 dolar