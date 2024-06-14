Acı haber geldi! İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti

Beyaz TV’de Nur Viral’in sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programının sevilen konuğu Yusuf Kavaklı’dan acı haber geldi. Yoğun bakımda olduğu bildirilen Kavaklı, yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlü ilahiyatçının vefatı, sevenlerini ve izleyicilerini derinden üzdü.

Her Cuma günü Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta Her Şey Var' programının sevilen konuğu Yusuf Kavaklı'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda olduğu duyurulan Yusuf Kavaklı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Nur Viral, geçtiğimiz programda Kavaklı'nın ağır bir ilaç kullandığını ve bu yüzden saçlarının döküldüğünü açıklamıştı. Ancak bugün sevenlerini derin bir üzüntüye boğan haber geldi.Yusuf Kavaklı'nın vefatı, sevenleri ve takipçileri arasında büyük bir üzüntü yarattı.Yusuf Kavaklı, yıllarca ekranlarda ilahiyat konusundaki bilgilerini ve samimi anlatımıyla büyük bir kitleye ulaşmış, birçok insanın gönlünde taht kurmuştu. Vefatı, sevenlerini, ekran başında izleyicilerini derinden yaraladı.