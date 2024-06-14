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Beyaz Gazete
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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 olmak üzere 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 14.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2, Suriye'nin kuzeyinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.