Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 olmak üzere 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2, Suriye'nin kuzeyinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.